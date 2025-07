O hospital de Cee incorporou 18 profesionais fixos nos dous últimos anos

A directora xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde (Sergas), Mar Pousa, destacou no Parlamento, en resposta ás demandas do BNG, que nos últimos dous anos, incorporáronse 18 profesionais fixos ao cadro de médicos do Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, centro que, ademais, no pasado ano incrementou cirurxías e consultas.

Pousa incidiu en que a estratexia desenvolvida polo Sergas, integrando e coordinando a actividade asistencial entre os servizos dos hospitais de Cee e A Coruña, «está a permitir, nun momento de falta de médicos en toda España, dar resposta ás necesidades da poboación e contar con especialistas que, doutro xeito, sería imposible ter nun hospital comarcal das súas características».

Mellora das condicións

Subliñou ademais que se melloraron as condicións dos profesionais dos hospitais comarcais con medidas como unha maior valoración da experiencia para os que traballen neles, así como con incentivos á convocatoria dos procesos selectivos polo sistema de concurso e con vantaxes no sistema de carreira profesional.

Tamén se prioriza a participación dos profesionais que ocupen postos de difícil cobertura nos cursos formativos e nos proxectos piloto e de investigación.

Por medio destas medidas, afirmou Mar Pousa, cubríronse no hospital de Cee sete prazas: unha de especialista en Anestesioloxía, dúas de médico de Urxencias, outras dúas de especialista en Obstetricia e Xinecoloxía e dúas máis de Oftalmoloxía.

Ademais, cos procesos de estabilización de emprego cubríronse 11 prazas de médico, das que unha é de Cirurxía Xeral, dúas de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía, outra de Dermatoloxía, dúas de médico de Farmacia Hospitalaria, unha de Medicina Interna, outra de Obstetricia, unha de Pediatría, outra de otorrino e unha de radiodiagnóstico. Está pendente de adxudicar unha praza de médico especialista en Anestesioloxía.

En canto á actividade, a directora xeral sinalou que en 2024 realizáronse 448 intervencións cirúrxicas máis que en 2023 en Cee, reducíndose o tempo medio de espera en 5,8 días. No que atinxe ás consultas, en 2024 ascenderon a 59.136, o que supón 1.030 máis que en 2023. O tempo medio para unha primeira consulta en 2024 foi de 32,1 días, o que supón 3,5 días menos. Pola súa banda, o número de ingresos foi de 2.735 máis que en 2023, e a estadía media acadou os 5,4 días. En Urxencias foron atendidas 25.416, cifra semellante á de 2023.

Mar Pousa lembrou, ademais, que a Xunta está a acometer as obras do hospital de día oncohematolóxico de Cee, co obxectivo de que poida estar atendendo pacientes no último trimestre.

Esperas de 80 a 150 días

Pola súa banda, o deputado do BNG Óscar Insua pregúntase que «se presumen dos datos do hospital de Cee como os mellores, como serán os do resto de Galicia?». Sinalou que «en Psiquiatría hai unha lista de agarda de 50 días en primera consulta e de 240 na segunda, e en Psicoloxía está entre os 80 e 150 días». Puxo como exemplo un veciño de Corcubión que leva, dende setembro, esperando por unha revisión «que debía facer en 4 meses».

«Alguén mente», dixo, e esixiu «menos escusas e máis otorrinos, psiquiatras e cardiólogos para o hospital de Cee. Seguiremos insistindo ata conseguilo».