O PP considera "intolerable" a falta de socorristas nas praias de Cee

O voceiro do PP de Cee, Jesús Picallo, tachou de “intolerable” a falta de previsión do Goberno local que, segundo explicou, deixará á veciñanza sen servizo de socorrismo nas praias.

"É unha vergoña que a alcaldesa se escude na falta de medios económicos para xustificar a ausencia dun servizo de vital importancia para garantir a seguridade da veciñanza e da xente que durante estes meses visitan Cee”, criticou Picallo, quen lembrou que o Goberno Local aprobou o orzamento para este ano grazas á súa maioría no que, na súa opinión, tiña que existir unha partida para facer fronte a este gasto.

"Mentres que en concellos como Carnota ou Dumbría hai bandeiras azuis e servizo de socorrismo, en Cee temos que soportar que, a pesar de pagar os nosos impostos, non teñamos os mesmos dereitos que outros municipios”, lamentou o popular.

Neste sentido, o voceiro do PP en Cee cualificou de “broma de mal gusto”, que a alcaldesa se escude en que a axuda da Xunta Galicia non alcanza para financiar a totalidade deste servizo. “Debe ser que noutros municipios si saben xestionar e si saben facer orzamentos. A Xunta non ten a obriga de pagar aos socorristas e o que debería facer a señora Lamela é ter previsto algo que sucede cada ano e agradecer a axuda do Goberno autonómico”, dixo Picallo.

O popular sinalou que a falta de socorristas é “unha máis” no currículo da rexedora, toda vez, que "segue sendo a responsable de que Cee non teña tampouco un servizo de Policía Local como necesita o concello". Seguimos, engadiu, "con roubos e danos nos coches. Que ninguén esqueza que é un tema que aínda non está solucionado e agora resulta que tamén teremos que asumir que a xente de Cee teña que levar aos seus fillos a outras praias”, concluíu Picallo.

Subvención da Xunta

A alcaldesa, Margot Lamela, asegura que o Concello tiña previsto contratar dous socorristas para a praia de Estorde e, con tal intención, solicitou á Xunta unha subvención. "Prometían axudas de ata o 90%, cun máximo de 40.000 euros, e só nos concederon o 29,7% dos 25.000 orzamentados", afirmou.

Ante esta situación, engadiu, "íamos contratar un só socorrista, pero para ter dereito á axuda tiñamos que afrontar todo o gasto orzamentado, e temos que priorizar se queremos abrir a cuarta aula da escola infantil ou ter socorristas".

Lamela acusa á Xunta de "espremer" aos Concellos, "que temos que asumir os custos da escola infantil, o servizo de axuda no fogar....". Pola contra, subliña, "a Deputación da Coruña financia o cen por cen do servizo de limpeza de praias, que están todas en perfectas condicións".

A alcaldesa de Cee pide ao portavoz do PP que "deixe de facer demagoxia e populismo", e asegura que "as familias poden levar aos seus fillos ás praias de Cee porque son seguras". Sinala ademais que "os concellos que teñen socorristas é porque teñen bandeira azul e iso obrígalles a contratar ese servizo".

Respecto á falta de Policía Local, xa que todos os axentes levan meses de baixa médica, asegurou que "xa estamos facendo xestións para dispoñer dun dispositivo de seguridade durante as festas da Xunqueira" e que solicitará medios á Delegación do Goberno.

A este respecto, indicou que "estamos moi agradecidos á Garda Civil e a Tráfico, que están moi pendentes de Cee, e fan un seguimento diario no noso concello".