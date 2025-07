O Festival Atlántica programa este venres 11 en Outes un espectáculo de Vero Rilo e Santi Cribeiro

O Festival Atlántica achégase este venres 11 de xullo á Terraza do Náutico no Freixo de Outes cunha proposta chea de poesía, música e memoria: Lavandeiras, un espectáculo de Vero Rilo e Santi Cribeiro que rescata as historias, cantos e vivencias das mulleres que lavaban nos regatos e lavadoiros. A actividade, con entrada libre ata completar aforo, comezará ás 21:00 horas e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o patrocinio do Concello de Outes.

Lavandeiras é unha viaxe emocional e sensorial polas vidas das mulleres que na beira do río e de xeonllos, lavaban a roupa tecendo unha estampa que se repetiu, forzosamente, ao longo da nosa historia creando identidade e memoria. Así, Rilo e Cribeiro propoñen un ritual escénico para tender, ao sol da xustiza poética, as historias de tantas que calaron e resistiron.

A narradora oral Vero Rilo, comezou a súa traxectoria no ano 2013 tras deixar a súa labor como educadora infantil. Destacada pola súa capacidade para (re)construír memoria colectiva a través da palabra, desde unha perspectiva feminista e coidada. Acompañada pola música de Santi Cribeiro —compositor e acordeonista, que conta tamén cunha longa carreira no eido do folk galego como membro de grupos como Berrogüetto e Os d’Abaixo—, o espectáculo mestura tradición e contemporaneidade para emocionar e reivindicar.

Festival Atlántica

O Festival Internacional de Narración Oral Atlántica naceu no ano 2013, conta cunha sede en Santiago de Compostela e ten unha clara vocación atlanticista: crear un espazo de encontro entre voces e historias vencelladas ao océano e ás súas culturas. Apostando pola narración como arte escénica viva e transformadora, Atlántica promove unha narrativa integradora, igualitaria e sostible, con raíces no territorio e ollada cara o futuro.