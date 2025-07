Abre o prazo de solicitude de axudas para a promoción de actividades das ANPAS dos centros educativos de Ames

A Xunta de Goberno Local do Concello de Ames aprobou o pasado 3 de xullo de 2025 as bases da convocatoria de axudas para a promoción de actividades realizadas polas ANPAS dos centros educativos amesáns ao longo do exercicio 2025. A contía máxima desta liña de axudas ascende a 20.000 euros e as solicitudes para participar nesta convocatoria poderán presentarse durante un mes dende hoxe 10 de xullo.

No que atina ao importe individual das subvencións concedidas na convocatoria, non se poderá superar o 80% do proxecto subvencionable nin o límite máximo establecido segundo a categoría que corresponda ao centro ao que pertence a ANPA.

Poden optar a estas axudas as ANPAS existentes nos centros educativos de Ames, legalmente constituídas, e que figuran inscritas no rexistro municipal de asociacións, sempre e cando os datos da inscrición estean actualizados correctamente no momento de solicitar a achega.

Os conceptos subvencionables son os de viaxes culturais, actividades extraescolares, organización de encontros e xornadas, mobiliario, material didáctico, e actividades que fomenten a conciliación da vida laboral e familiar durante as xornadas lectivas. Os gastos optables a ser subvencionados deberon efectuarse no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2025.

Por outra banda, o importe máximo da achega estará determinado polo número do alumnado do centro educativo. Así, as axudas a ANPAS dos centros públicos de máis de 500 alumnos e alumnas non poderán superar os 3.000 euros, as dos centros de entre 150 e 500 non superarán os 2.000 euros, e as que recaian en centros de menos de 150 alumnos non poderán superar os 750 euros.