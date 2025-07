Carballo abre a Praza dos Libros as "almas lectoras"

Marilar Aleixandre, escritora, tradutora e membro da Real Academia Galega, ademais de Premio Nacional de Narrativa, foi a encargada de inaugurar un novo capítulo da Praza dos Libros de Carballo.

Acompañada polo alcalde, Evencio Ferrero, e pola concelleira de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, e coa música da Banda Municipal de Gaitas como banda sonora, a autora de As malas mulleres agasallou aos asistentes cunha oda a Carballo.

No seu poético pregón convidou a subir ao trolebús literario que percorre Carballo a través dos autores e as autoras locais, e tamén das súas obras, e que vai facendo paradas nos recunchos que, probablemente, teñen inspirado moitas delas. Marilar Aleixandre percorreu tamén coas súas verbas a xeografía e a historia, a memoria das persoas que nunca se deben esquecer, como as Mártires de Sofán ou as persoas represaliadas durante o franquismo.

Foi o punto de partida dun encontro literario que ata o domingo converterá a Carballo en "punto de encontro de almas lectoras, de editoras valentes, de autores e autoras que, con xenerosidade, comparten connosco versos e historias", afirmou a concelleira Ángeles Pacoret.

Programación da Praza dos Libros de Carballo / Cedida

O alcalde, Evencio Ferrero, subliñou que "se ler é un acto de amor, ler en galego é amar o que somos, abrir o mundo coa nosa propia chave, sen pedir permiso, sen traducir a alma".

Pola Praza dos Libros pasarán este ano autores ben coñecidos e coñecidas como Pedro Feijoo, Xabier Queipo, Rober Cagiao, Víctor Cebey, Marta Villar, Carlos Rego, Fernando Cabeza Quiles, Suso de Toro, Xosé Manuel e Icía Varela, Héctor Pose, Txema García, Alejandro Otero Jamardo, Marta Seoane, Laura Tova, Carmen V. Valiña, Xosé Antonio Andrade, Raúl Herrera, Arantza Portabales e Ramón Vilar Landeira.

Programación de actividades do domingo, día 13 / Cedida

E ademais haberá música para todos os públicos, obradoiros e moito máis. Na xornada de hoxe, venres 11, a maxia dos libros compartirá espazo co espectáculo do Mago Antón 50 (1975-2025), dirixido a público e infantil e familiar. Haberá catro sesións ás 13.00, 17.00, 18.30 e 20.00 horas. A capacidade está limitada á 70 espectadores por función. As entradas necesitan reserva previa, de balde, na Billeteira do Concello. Colabora coa cita a Deputación da Coruña.

A feira da creatividade cultural estará aberta de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 22.00 horas, e conta coa presenza de oito librarías que ofrecerán un 10% de desconto en cada compra. Ademais, o domingo 13 pola mañá a PLIC! convivirá coa feira tradicional, e quenes compren un libro serán agasallados cun molete de pan de Carballo. Aqueles que mercaron xa o xoves levaron un paquete de Conservas Calvo.