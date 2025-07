O enlace da Ramallosa da AG-59 pecha este luns polas obras

Como consecuencia das obras de prolongación da autovía Santiago Estrada (AG-59), terase que cortar o tráfico do enlace da Ramallosa a partir do próximo luns. Esta afectación permanecerá vixente ata o 5 setembro, data na que se estima unha baixada da intensidade de circulacións segundo os datos de tráfico.

O peche afectará ao treito entre o enlace dos Verxeles e o da Ramallosa e o tráfico será desviado cara á estrada AC-841 por unha vía pertencente á Deputación da Coruña. Isto permitirá que se finalice a plataforma no enlace ata a capa intermedia do aglomerado, quedando só por rematar o extendido da capa de rodaxe xunto co resto do tronco da autovía.

Ademais, este enlace licitarase na obra como semienlace, pero por petición do concello de Teo modificouse a súa configuración para permitir tódolos movementos, o que tamén se levará a cabo no enlace final do treito na AC-241.