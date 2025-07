Os laracheses son os que máis sangue doan na comarca de Bergantiños

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue presentou na Laracha a campaña Este verán, antes de viaxar, doa sangue. O acto contou coa presenza do alcalde, José Manuel López, a directora de ADOS, Marisa López, e a concelleira de Sanidade, Rocío López, que fixeron un chamamento á cidadanía para colaborar nunha época especialmente complexa como é o verán, cando as necesidades nos hospitais se manteñen pero as doazóns adoitan baixar.

Na comparecencia destacouse que A Laracha se consolidou como o concello con maior taxa de doazón da comarca de Bergantiños, con 54 por cada mil habitantes no ano pasado, unha cifra que representa un incremento de 6 puntos con respecto ao dato anterior e que sitúa o municipio 16 puntos por riba da media galega. Ademais, supera amplamente a taxa de referencia recomendada pola Organización Mundial da Saúde (OMS).

Cartel promocional da campaña de doazón de sangue na Laracha / Cedida

O alcalde, José Manuel López, agradeceu expresamente “a xenerosidade e o compromiso da veciñanza coa doazón de sangue, un acto voluntario, altruísta e que salva vidas”. “Estamos orgullosos de ser o municipio da comarca con maior taxa de doazón, e desde o Concello imos seguir colaborando na difusión destas campañas para que cada vez máis xente se anime a doar”, sinalou.

Pola súa banda, a directora de ADOS, Marisa López, subliñou que no verán os hospitais galegos precisan 400 doazóns diarias para manter a actividade asistencial. “Doar é un acto xeneroso e imprescindible para manter a sanidade pública que temos e garantir o servizo que damos dende os hospitais galegos”, afirmou.

Cartel promocional dos motivos para doar sangue / Cedida

Explicou que os grupos sanguíneos con reservas máis baixas actualmente son o 0+, o 0- (grupo universal) e o B-, aínda que remarcou que todos son necesarios e benvidos. En relación á Laracha, agradeceu a colaboración do Concello e destacou que o incremento das doazóns rexistrado “fala moi ben da solidariedade dos veciños e veciñas”.

Para facilitar a doazón, ADOS desprazará a súa unidade móbil ata o termo municipal da Laracha en varias datas no verán. Estará na Praza do Concello o mércores da semana que vén (16 de xullo) e tamén o 8 de agosto en ambos casos de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas. O día 7 de agosto estará en Caión (Praza Eduardo Vila Fano) de 16.00 a 18.30 h e en Paiosaco (campo da feira) de 19.00 a 21.00 h.

Dende o Concello da Laracha faise un chamamento á participación da veciñanza nesta campaña, lembrando que cada doazón pode salvar ata tres vidas cun xesto que leva só uns minutos pero que ten un impacto incalculable.