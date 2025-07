Reforzo do firme en oito estradas de Xallas e da Costa da Morte

A delegada da Xunta, Belén do Campo, anunciou o inicio en breve das obras de reposición do firme na AC-441 ao seu paso polos concellos de Santa Comba e Mazaricos, cun investimento de máis de 214.000 €.

Explicou que esta actuación inclúese nun contrato máis amplo, que abarca un total de 4 estradas autonómicas, entre as que se atopan outras 3 da provincia da Coruña (AC-419, AC-432 e AC-442) que atravesan Vimianzo, Camariñas, Zas, Dumbría, Malpica de Bergantiños e Ponteceso, cun investimento de case 3 M€, e que benefician unha poboación de preto de 43.000 habitantes.

As actuacións non implican a realización de ningunha expropiación. O prazo de execución é de catro meses e prevese que o inicio das obras sexa a finais do mes de xullo e que rematen antes de que finalice o ano.

Do Campo, no centro, durante a súa visita ao concello de Mazaricos / X. G.

Do Campo explicou que nos treitos nos que non se considera necesaria unha actuación maior realizarase a regularización das zonas máis deterioradas cun recrecido de firme de 5 centímetros de espesor. Onde hai un maior número de accesos a vivendas, aparcadoiros e bordos está previsto o fresado e a reposición do firme. Ademais, nas zonas nas que sexa necesario intervir na estrutura do pavimento existente levaranse a cabo o fresado dos treitos afectados e o posterior asfaltado.