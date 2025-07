Reforzo á protección das mulleres no Camiño de Santiago

No caminas sola é o lema da nova campaña para reforzar a protección das mulleres que percorren o Camiño de Santiago, e que foi presentada hoxe en Olveiroa (Dumbría) pola subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, que estivo acompañada polo alcalde, Raúl González, e membros das forzas e corpos de Seguridade do Estado como o coronel Xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña, Fernando Pedreira; o comisario Xefe Provincial da Policía Nacional, Carlos Gómez Rodríguez, e a presidenta do Colexio de Farmacéuticos da provincia da Coruña, Sara Catrain González.

A campaña está promovida polas Unidades de Coordinación contra a Violencia sobre a Muller das Delegacións do Goberno de Galicia, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León e Extremadura.

María Rivas cunha peregrina ao seu paso por Olveiroa, en Dumbría / D. G.

Na provincia da Coruña, a campaña tradúcese na distribución de 763 carteis e 15.260 tarxetas informativas, redactadas en galego, castelán e inglés, que se colocan en 149 albergues, 81 centros de saúde, 49 oficinas de turismo, 410 farmacias, 12 hospitais, 5 comisarías, 27 postos da Garda Civil e 30 da Policía Local.

Estes materiais inclúen teléfonos de contacto, animan a descargar a app AlertCorps, unha ferramenta que conecta directamente coas forzas de seguridade, e un código QR que permite o acceso á web da Delegación do Goberno contra a violencia de xénero na que hai información e recursos contra a violencia de xénero así como outras formas de violencia sobre a muller.

Durante o acto, púxose de relevo que só no que vai de ano percorreron o Camiño Fisterra-Muxía 1.080 persoas, un 9% máis que no mesmo período do ano anterior, das cales o 54 % eran mulleres. Así mesmo, o 46 % das persoas peregrinas eran estranxeiras, o que demostra o alcance internacional da ruta.

A subdelegada puxo en valor o carácter feminista e igualitario do Goberno de España, que se traslada a esta acción coordinada entre seis Delegacións que comezou en 2021 e que conta con 763 puntos de atención activos ao longo de todas as rutas xacobeas na provincia da Coruña. "As políticas de igualdade e seguridade non se improvisan: requiren planificación, investimento e vontade política. E imos seguir traballando para que o Camiño siga sendo un espazo seguro, tamén para quen o percorre en solitario”, asegurou, engadindo que “cada paso no Camiño é tamén un paso cara unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e máis segura”.

Por último, Rivas agradeceu o papel exemplar das forzas e corpos de seguridade do Estado e quixo destacar, de forma especial, a valiosa colaboración das farmacias e albergues, que exercen como puntos estratéxicos de distribución e apoio ao longo do territorio. Subliñou tamén o seu papel como lugares de referencia e acollida para as persoas peregrinas, contribuíndo de maneira decisiva á súa seguridade e benestar durante o camiño. Tamén tivo palabras de recoñecemento para a implicación do Concello de Dumbría.