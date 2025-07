Desaloxan unha vivenda por un lume nunha finca urbana en Melide

Os bombeiros do parque provincial de Arzúa tiveron que intervir de novo este mediodía para sufocar outro incendio nunha parcela urbana de Melide, que obrigou ademais a desaloxar temporalmente unha vivenda próxima.

Recibiron o aviso sobre as 14.00 horas. Afortunadamente, non resultou ferida nin afectada ningunha persoa. Os bombeiros, unha vez que controlaron e extinguiron as lapas, procederon a arrefriar toda a zona para asegurar o lugar da incidencia.

Completaron o operativo as motobombas do distrito forestal e a Garda Civil.

Cómpre lembrar que na tarde do venres rexistrouse outro incendio nunha parcela urbana de Melide, na rúa Martagona, nunha zona tamén próxima a vivendas, ao polideportivo e ao instituto.