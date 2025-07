A Estrada activa un programa piloto de bonos de alimentos para familias sen recursos

O departamento de Servizos Sociais do Concello da Estrada porá en marcha este mes unha experiencia piloto de entrega de bonos para as familias usuarias da prestación municipal de alimentos, un servizo que a administración estradense incorporou hai anos coa intención de axudar a cubrir situacións de primeira necesidade e que vén funcionando como un recurso que se activa sempre previa consideración e informe dos traballadores deste departamento.

«Este servizo de alimentos naceu pensando cun carácter excepcional pero moitas veces é un complemento importante para algunhas familias, así que mantívose no tempo e hoxe en día segue sendo necesario», sinalou a concelleira estradense de Servizos Sociais, Amalia Goldar.

Recoñeceu que, afortunadamente, o número de unidades familiares que requiren desta axuda baixou, situándose con anterioridade arredor das 20 e sendo nestes intres preto dunha decena.

Goldar Cora asimiu que esta atención comportaba algún que outro problema de loxística, así como «unha convivencia pouco oportuna» con outros programas no piso do que dispón Servizos Sociais na Avenida Benito Vigo.

Despois de varios meses traballando, e tras o acordo cun supermercado da Estrada que opera con este sistema de bonos, o Concello apostou por probar como funciona no día a día esta alternativa ás entregas periódicas de alimentos.

De dez a cincuenta euros

«Son bonos de carácter nominativo remitidos polo departamento. Segundo as persoas da unidade familiar e as súas circunstancias, establécense unha serie de bonos de 10, 20 e 50 euros, que serán aportados quincenal ou mensualmente en función das necesidades de cada familia», explicou Goldar.

A concelleira indicou que dende o departamento que dirixe se fixo unha instrución interna, a xeito de piloto, para establecer criterios de distribución e acceso a esta modalidade do servizo. «A idea é ver como funciona no día a día durante seis meses», sinalou.

«A xente terá liberdade de comprar o que precise, coa limitación de non adquirir bebidas alcohólicas», continuou Goldar, que precisou que, no momento da entrega tamén se esixirán resgardos de compra para que poida efectuarse certa labor de control das adquisicións, aínda que se busca tamén con este sistema que as familias poidan autoxestionarse nestas compras de produtos de primeira necesidade.

Un futuro regulamento

Se o recurso se adapta ás necesidades e funciona como se pretende, o Concello elevaría este funcionamento á categoría de regulamento, incorporándoo ao borrador de Emerxencia Social no que se está traballando dende a área de Servizos Sociais.

Amalia Goldar insistiu en que estes bonos non deben entenderse como unha prestación que poidan solicitar directamente os cidadáns, senón que son un recurso para necesidades e situacións específicas.