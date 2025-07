Incendio nunha finca urbana próxima a vivendas en Melide

Un incendio nunha finca urbana preto de vivendas, na rúa Martagona, de Melide, mobilizou aos bombeiros do parque provincial de Arzúa na tarde do venres.

O lume afectou a unha parcela ubicada preto do polideportivo e do instituto e ao carón de vivendas, aínda que, afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais.

Á súa chegada ao lugar, os bombeiros provinciais controlaron o lume coa axuda do camión nodriza. Unha vez extinguido, procederon a arrefriar toda a zona para asegurar o lugar da incidencia.

No operativo participaron tamén a patrulla forestal e Garda Civil.