O Encontro coa Arte xunta en Brión artistas de toda España

O XVIII Encontro coa Arte: lembrando a Xosé Vizoso xunta en Brión a 25 prestixioxos artistas de toda España. Foi inaugurado polo alcalde, Pablo Lago, e a concelleira de Cultura, Sandy Cebral, coincidindo coa apertura da exposición Xosé Vizoso. O neno que debuxou un cabalo. Unha mostra homenaxe a este prestixioso artista, que contén 8 paneis informativos e 28 carteis enmarcados do homenaxeado, que poderá visitarse no centro social polivalente de Brión ata o 30 de setembro.

Asistentes á inauguración da exposición dos cadros doados / C. Brión

Paralelamente, inaugurouse tamén unha exposición coas obras doadas polos artistas participantes no encontro de 2024, que recolle un total de 38 cadros doados por Alba Roqueta, Ángel Contreras, Antón Sobral, Carmen Martín, Chelo Rodríguez, Frutos Casado de Lucas, Isabel Pintado, Iván Prieto, Joaquín Cortés, José A. Regidor, José Galarzo, Laureano Vidal, Manuel Alpañés, María Carmen Martínez, María Manuela, María Xesús Díaz, Mariano Casas, Miguel Anxo Varela, Paco Casal, Rafa Arroyo, Ricardo Rilo, Siro, Tino Canicoba, Veiras Manteiga, Xosé Vázquez Castro e Xosé Vizoso. Unhas obras que pasarán a formar parte da pinacoteca municipal do Concello de Brión.

Pintando ao natural

Onte, os artistas participantes no encontro desprazáronse ata Porto do Son para gozar de dúas sesións de pintura ao natural. Pola noite, celebrouse unha emotiva homenaxe a Xosé Vizoso, presentada por Siro López e coa actuación do grupo Os Quinquilláns, que puxeron en escena o espectáculo Cousas de Castelao.

Sandy Cebral destacou que Vizoso foi «un gran artista, mellor persoa e gran amigo. Unha persoa que gustaba moito de parolar, e cando falaba da súa infancia, sempre adoitaba dicir que se lembraba garabateando. Nacín cun lapis na man, sinalaba. Un lapis que non deixou na súa vida».

Programación

O XVIII Encontro coa Arte: lembrando a Xosé Vizoso pecharase este domingo cunha derradeira sesión de pintura ao natural no Paseo do Río Pego, de 10.00 a 14.30 horas. Nesta edición participan África de la Llave, Alba Roqueta, Ángel Contreras, Antón Sobral, Camilo Seira, Carmen Hermo, Caxoto, Chelo Rodríguez, Fernando Yáñez, Isabel Pintado, Joaquín Cortés, José A. Regidor, José Galarzo, Laureano Vidal, María Carmen Martínez, María Manuela, María Xesús Díaz, Mariano Casas, Miguel Anxo Varela, Paco Casal, Rafa Arroyo, Ricardo Rilo, Siro, Tino Canicoba e Veiras Manteiga.