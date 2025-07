O Pino homenaxea catro nonaxenarios nun encontro que xuntou 900 persoas

Dous homes e dúas mulleres nados entre 1931 e 1932 nas parroquias de Lardeiros, Cerceda e Budiño foron os protagonistas da XXVII Xuntanza dos Nosos Maiores que o Concello do Pino celebrou na área recreativa da Madalena pare recoñecer e agradecer o traballo que desenvolveron durante toda a súa vida.

Antes do xantar de confraternidade, ao que asistiron 900 persoas, o alcalde, Manuel Taboada; o director xeral de Maiores, Antón Acevedo; e concelleiros do equipo de goberno entregáronlles sendos recoñecementos a cada unha das persoas homenaxeadas.

Antón Acevedo, Manuel Taboada e Borja Castro no encontro de maiores do Pino / Juan Martínez

Nesta edición, as placas conmemorativas e os recoñecementos foron para Perfecto López Brea, natural de Lardeiros e que fixo 94 anos o pasado 13 de maio; para Carmen Vázquez Castro,que naceu en Lardeiros o 29 e xullo de 1931 (fai 94 anos dentro de dúas semanas); Alicia Tato Martínez, nada en Cerceda hai 93 anos (celebrou o aniversario o pasado 7 de maio); e para Jesús Salvado Vigo, que naceu en Budiño o 31 de xullo de 1932. Todos eles recibiron un agarimoso aplauso das persoas asistentes á festa.

O encontro comezou co concerto da Banda de Música de Arca, dirixida por Andrés Pérez, e unha misa oficiada polo cura de Castrofeito, José Antonio Conde.

Asistentes á misa de campaña do encontro de maiores do Pino / Juan Martínez

O alcalde, Manuel Taboada, destacou na súa intervención o «traballo e a dedicación das catro persoas homenaxeadas, imprescindible para sacar adiante as súas familias e as súas explotacións gandeiras e agrícolas, que axudaron a que O Pino puidese prosperar ata converterse no que hoxe coñecemos todos».

O restaurante Casa Taboada foi o encargado de preparar o menú, composto por empanada, sardiñas, polbo e carne ó caldeiro. Na sobremesa, uns xogaron unha partida de cartas e outros moitos animáronse a bailar ao ritmo da música do dúo Eva e Camilo.