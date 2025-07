Reforma integral no cuartel da Garda Civil de Corcubión

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, visitou as obras de remodelación integral do cuartel da Garda Civil de Corcubión, unha actuación promovida polo Goberno de España cun investimento de 2.575.360,59 euros, financiada cunha axuda dos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Rivas destacou que se trata dunha actuación «fundamental para modernizar as instalacións policiais e adaptalas ás necesidades actuais dun servizo público esencial como é o da Garda Civil». As obras en curso inclúen melloras estruturais, eficiencia enerxética, accesibilidade universal, actualización das redes de comunicación e novos espazos operativos e administrativos.

Dignificar o traballo diario

«O obxectivo é claro: dignificar o traballo diario dos axentes e ofrecer á cidadanía unhas instalacións acordes ao seu dereito a unha atención de calidade», subliñou a subdelegada, quen tamén lembrou que esta actuación se enmarca nun plan de investimentos en infraestruturas de seguridade en Galicia, financiado con fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que supera os 10 millóns de euros; aos que se suma a construción dun novo cuartel en Santiago de Compostela, cun orzamento de 14 millóns de euros, dentro do Plan de Infraestruturas para a Seguridade do Estado.

Profesionalidade e entrega

Rivas puxo en valor o papel da Garda Civil «pola súa proximidade, profesionalidade e entrega ao servizo público, especialmente nunha comarca como esta» e sinalou que o remodelado cuartel reforzará o vínculo da institución co territorio e coa veciñanza. Por último, a subdelegada reiterou que «desde o Goberno de España seguiremos investindo nas persoas e na seguridade, porque entendemos que son alicerces fundamentais dun país máis xusto, cohesionado e igualitario».

Lembrou que «non só se inviste na mellora da dotación de persoal, coa recente incorporación de cincuenta e cinco novos efectivos en toda a provincia da Coruña (tres deles no posto de Corcubión), senón que tamén se traballa na mellora dos equipamentos como o cuartel desta localidade que, presentando significativas deficiencias, estase a reconverter nun cuartel moderno, funcional e eficiente enerxeticamente».

Na visita, a subdelegada do Goberno estivo acompañada polo alcalde de Corcubión, Francisco Javier Domínguez; a alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez; concelleiras de Cee, e o Coronel xefe da Comandancia da Garda Civil da provincia da Coruña, Fernando Pedreira.