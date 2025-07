Rois licita o Servizo de Axuda no Fogar por 1,2 millóns de euros para dous anos

A Corporación de Rois acordou iniciar o proceso de licitación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) cos votos a favor do PP, a abstención do BNG e o voto en contra do PSdeG. A licitación farase por un período de dous anos, coa posibilidade dunha prórroga por un máis, cun custo anual de 601.120 euros, impostos incluídos, para un máximo de 25.000 horas anuais de atención.

Co importe desta licitación, o contrato do SAF convértese no de maior contía de todos os servizos que presta o Concello de Rois. A modalidade de SAF de libre concorrencia seguirase prestando por persoal municipal.

Rois ten asignadas actualmente 23.592 horas anuais de atención no programa de dependencia. Delas, durante o pasado exercicio 2024 as efectivamente prestadas foron 20.331. Tendo en conta as características das persoas usuarias do SAF e as previsións de lista de agarda, os Servizos Sociais municipais consideran que nos próximos tres anos non se van a superar as 25.000 horas anuais de atención, que son as máximas previstas nos pregos da licitación. Establécese un máximo de 23,12 euros o prezo da hora de atención (24,04 con impostos). Os pregos contemplan a subrogación do persoal que actualmente presta este servizo.

Durante o debate, o BNG sinalou que defende un modelo de SAF prestado directamente polo Concello para prestar un mellor servizo ás persoas usuarias. Dende o PSdeG botaron en falta unha comparativa entre o que custaría o servizo municipalizado, un mancomunado con outros concellos e o modelo que se propón, e consideraron que o estudo económico contén erros e pediron retirar o punto da orde do día. Na votación, a licitación do SAF foi aprobada cos votos a favor do PP (5), a abstención do BNG (1) e o voto en contra do PSdeG (2).