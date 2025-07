Heroína de la empatía y la inclusión

Tina Cortez preside actualmente la Asociación de Peruanos en Santiago de Compostela y Ames. Una entidad centrada en organizar actividades de ocio, buscar ofertas de empleo, fondos y material de ayuda para los inmigrantes peruanos que llegan a estos puntos y precisan ayuda. «Nos enfocamos en las madres que llegan aquí con sus hijos después de ser engañadas y no saben qué hacer», explica Tina, que sabe de primera mano lo que es tener que huir de su país natal para buscarse un futuro prácticamente desde cero.

La presidenta de la asociación se ganaba la vida en Sudamérica en un restaurante que regentaba con su marido. Sin embargo, todo cambió cuando se vieron arrinconados por amenazas y extorsiones de personas que querían hacer que trabajasen para ellos, lo que provocó que tuviesen que huir de su país a un lugar más seguro con sus tres hijos en 2019: «Tuvimos que empezar de cero nuestras vidas para no poner en peligro a nuestros seres queridos», recuerda.

Fue entonces cuando decidieron que la opción más favorable para arrancar su nueva etapa era España, ya que allí podían contar con el cobijo temporal de unos familiares suyos que viven en Madrid. No obstante, Tina no veía claro su futuro en la capital: «Siempre viví en núcleos urbanos y nunca me gustó el barullo que se genera en ellos. Sabía que no quería eso para mi familia».

Finalmente, y gracias a una idea propuesta por su hijo mayor, se plantearon mudarse a Santiago de Compostela. Una ciudad que cumplía con todos los requisitos que buscaban: «Investigamos y vimos que tenían buenos precios . Además, a mí siempre me han gustado los lugares con vegetación y mucho verde».

Cargados de ilusión, optaron por probar suerte en la capital gallega, pero el hecho de tener que encontrar un piso en el que alojarse les supuso un auténtico caos. «Visitamos todas las inmobiliarias durante tres días y nos decían que no tenían nada. Finalmente, dimos con una que nos ofreció un piso en Ames y aquí llevamos seis años».

El concello amesano se convirtió desde entonces en su refugio, en el lugar donde se quieren asentar para siempre. «Nuestra vida está aquí en Ames y estamos encantados con el lugar y la gente», explica Tina.

La necesidad de ayudar

No obstante, afirma que también tuvo que soportar todo tipo de discriminaciones en su llegada a Galicia por ser inmigrante. Recordar aquellos momentos fue lo que la animó a poner en marcha la asociación el año pasado. «Hago esto para que otros no tengan que pasar por lo mismo que yo».

Ahora, la entidad cuenta con más de 30 socios oficiales y gracias a ella se pudo constituir el grupo de la comunidad peruana, formada por 300 personas que, de acuerdo con Tina, «buscan siempre ayudar en todo lo que se pueda».

La asociación también se ocupa de poner en alza su cultura con diferentes actividades y celebraciones. La próxima de ellas está fijada para el 27 de julio, fecha en la que celebrarán las fiestas patrias peruanas en Santiago de Compostela, con un pasacalles por el casco histórico de la ciudad.