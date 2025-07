Incendio nun galpón de Cercedo, en Ordes

Un incendio causou diversos desperfectos nun pequeno almacén no lugar de Cercedo, no concello de Ordes. No interior había ferramentas e materiais de construción.

Almacén afectado polo incendio no lugar de Cercedo / Consorcio

Ata o lugar foron mobilizados os bombeiros do parque provincial de Ordes, que recibiron o aviso ás 00.32 horas da pasada madrugada.

Tras controlar o lume, unha vez extingido, procederon a arrefriar toda a zona para asegurar o lugar da incidencia.