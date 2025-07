Trinta alumnos en formación nos obradoiros Sámago e Amorea de Lalín

O Concello de Lalín conta con trinta alumnos-traballadores en formación nos obradoiros Sámago e Amorea. No primeiro están formándose na especialidade de Xestión de almacéns e aprovisionamento, e no segundo nas de Albanelereía e Forestais.

Ademais das prácticas previstas, os aprendices tamén executan as obras establecidas nos proxectos dos respectivos obradoiros. Así, o alumnado de Albanelería fixo obras de acondicionamento no pavillón municipal, no Lalín Arena e nos centros sociais de Donramiro, Donsión, Cercio e Rodís, e están traballando nos de A Xesta e Cadrón. Os traballos que levaron a cabo foron sobre todo arranxo de humidades, picado, enlucido e pintado de paredes, ademais de limpeza de caleiros e tellados.

Varios dos alumnos do obradoiro Amorea de Lalín / C. Lalín

Os alumnos de Forestais están centrados no acondicionamento do Paseo Pontiñas, onde tamén repararon o valado perimetral e melloraron a contorna dos muíños, delimitando as zonas de acceso peonil e habilitaron unha mesa e un banco reutilizando a madeira dunha ponte en desuso.

Outras actuacións importantes foron a retirada de troncos do río e actuacións rápidas de limpeza, así como desbroces e o acondicionamento das contornas de varios centros sociais.

Pola súa banda, o alumnado do programa de emprego para persoas mozas Amorea rematou os almacéns do auditorio municipal e do Lalín Arena. Actualmente están a traballar nos de Protección Civil, o Desván Municipal e o concello.

Tamén deseñaron unha aplicación para poder levar a cabo un control de todo o equipo e material de traballo que levan en cada un dos camións. Deste xeito saberán en todo momento o que precisan repoñer ou cambiar en caso necesario. O obxectivo é xestionar o almacén correspondente facendo que o traballo diario do persoal sexa moito máis sinxelo e práctico, e tamén máis efectivo.