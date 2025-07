Ames apoia 21 deportistas individuais con 10.000 € en axudas

O Concello de Ames aprobou a concesión de 10.000 euros repartidos en 21 bolsas para deportistas individuais do municipio. Esta liña de axudas púxose en marcha por primeira vez en 2024, e este ano dáselle continuidade co obxectivo de promocionar o deporte local e axudar aos deportistas amesáns na consecución dos seus logros deportivos. Moitos destes deportistas teñen dificultades para progresar en disciplinas individuais (olímpicas ou non olímpicas), especialmente nas etapas de formación. O importe individual das achegas concedidas non pode superar os 700 euros.

Os deportistas que obtiveron dita axuda foron Amelia Picallos Requeijo (ximnasia rítmica), Brais Carreira Blanco (squash), Cosme Delgado González (ximnasia rítmica), Daniel García Lema (piragüismo), Diego Cacheiro Blanco (xadrez), Enzo Mato Del Río (piragüismo), Fernando Ferrer Cuadrado (squash), Gael Prieto Mariño (squash), Iávor Ricárdov Moreno (billar), Inés Peña Rodríguez (patinaxe), Iván Gutierrez Mosquera (ximnasia rítmica) e Jorge Sanmartín Villanueva (patinaxe). Tamén recibiron unha bolsa Mara Prieto Mariño (squash), María Estévez Vázquez (atletismo), Martín Lois Fernández (taekwondo), Mauro Vilas Macías (squash), Natalia Díez Mariño (esgrima), Nicolas Collazo Santamaría (atletismo), Noa de la Vega Ruíz (golf), Olivia Parga García (karate) e Xoán David Parga García (karate). Ademais, houbo dous deportistas que non obtiveron a puntuación mínima para poder optar a unha axuda.

Das 21 bolsas concedidas catro foron para deportistas que practican squash, tres para deportistas de ximnasia rítmica, outras tres para rapaces e rapazas que practican patinaxe, dúas para deportistas de karate, dúas para rapaces de piragüismo, e outras dúas para deportistas que fan karate. As cinco bolsas restantes foron para deportistas que practican xadrez, billar, taekwondo, esgrima e golf.

A concelleira de Deportes, Susana Señorís, sinala que o obxectivo é «apoiar aos deportistas individuais, como medio para promover o deporte do municipio e, desta forma, conseguir logros deportivos para o concello». Así, explica que «o que se pretende é axudar á práctica deportiva, tanto en relación ao perfeccionamento técnico e á obtención de maior rendemento nas respectivas modalidades deportivas, como facilitando a súa participación en competicións de alto nivel».