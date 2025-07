Rescatan unha persoa que quedou atrapada nun ascensor en Carballo

Os bombeiros do parque provincial de Carballo rescataron na tarde do domingo a unha persoa que quedara atrapada no ascensor dunha vivenda da rúa Vázquez de Parga, no núcleo urbano carballés.

O 112 deu o aviso ás 19.03 horas. O ascensor quedara parado entre o soto -1 e a planta baixa, polo que os bombeiros procederon a rearmar o sistema eléctrico desde o cuarto de máquinas, motivo polo que o ascensor volveu a funcionar correctamente.

A persoa que quedara atrapada dentro "atopábase tranquila e en bo estado", segundo sinalan os bombeiros.