Rescatan un veciño de Muxía que caeu na súa propia vivenda

Un veciño de Muxía, de avanzada idade, foi rescatado polos bombeiros do parque provincial de Cee, que foron alertados ás 14.30 horas, para abrir a porta da vivenda do home.

Unha vez no interior, os bombeiros atoparon ao home tirado na entrada do corredor da casa. Foi atendido no mesmo lugar polo persoal sanitario do 061 e trasladado a un centro sanitario, aínda que non presentaba feridas.

No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Muxía.