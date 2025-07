Os socialistas de Rianxo esixen melloras no sector educativo

O grupo socialista de Rianxo convida a todas as familias e asociacións de pais e nais a asistir ao pleno extraordinario, fixado para o 31 de xullo, para tratar cuestións relevantes relacionadas co ámbito educativo e social do Concello.

Un dos temas principais será instar á Consellería de Educación ao cumprimento das ratios legais nas escolas que contan con alumnado con necesidades educativas especiais, así como a dotación adecuada de profesorado especializado e de persoal de apoio.

Por outra banda, solicitarase unha avaliación integral do servizo municipal de atención temperá, tanto da calidade do servizo como do cumprimento do regulamento e da atención prestadas ás familias. Ademais, tratarase de constituir unha comisión de seguimento da ilicitación do servizo para garantir a transparencia, a correcta aplicación do regulamento e unha planificación axeitada a medio e longo prazo.

O PSOE de Rianxo cualificou como «unha mostra de irresponsabilidade política e unha falta de respecto cara ao conxunto da comunidade educativa» que non se tratasen estes asuntos no pasado Consello Escolar Municipal.

Por iso, anima ao goberno local a convocar un novo Consello Escolar Municipal que aborde estas materias.