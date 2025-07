Repáranse trece fugas na rede de abastecemento de auga de A Estrada

Localizáronse e reparáronse cinco fugas de gran tamaño e oito máis pequenas na rede de abastecemento de agua do casco urbano da Estrada, o que permitiu recuperar máis de 2.200 metros cúbicos por xornada, é dicir, máis de dous millóns de litros diarios que se estaban perdendo.

Os encargados dos traballos foron as brigadas municipais de Obras, que contaron con apoio externo. Grazas ao seu desempeño, o concelleiro responsable de Servizos Municipais, Óscar Durán, notificou esta mañá que as últimas lecturas constatan que pasouse de subministrar ata 5.400 metros cúbicos de agua por xornada a situarse nos 3.150 diarios, segundo os datos desta fin de semana. “Xa estamos nos números”, engadiu.

De todas formas, a inspección na rede aínda non se deu por rematada, debido a que sospeitan que os elevados consumos de auga das recentes semanas non están soamente relacionados coas fugas. De feito, especúlase coa existencia de enganches irregulares que non pasan polo contador nin polo padrón fiscal.

“Imos deixar que descansen un pouco os equipos e retomaremos a revisión, a ver se cara finais desta semana podemos recuperar a total normalidade no abastecemento de agua”, sinalou o concelleiro.