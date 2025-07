Unha biblioteca ao pé da praia de Razo en Carballo

A biblioteca coas mellores vistas volve abrir as súas portas na praia de Razo (Carballo) para que, por quinto ano consecutivo, ademais de tomar o sol, practicar surf, bañarse ou xogar ao voleibol, os usuarios teñan ao seu alcance os últimos éxitos literarios e un punto de información cultural xestionado polo persoal das bibliotecas municipais.

A Praia dos Libros, que empezará a funcionar este martes 15 de xullo, será tamén o punto de recollida da revista de pasatempos A píllara das dunas e de salvamanteis con pasatempos para hostalaría, dous recursos máis que pon a disposición da cidadanía o concello carballés.

A revista poderá recollerse de balde na bibliopraia, así coma nos postos do servizo de salvamento e socorrismo de Pedra do Sal e Baldaio-Saíñas. Neses mesmos puntos estarán dispoñibles os salvamanteis para a hostalaría. Os empresarios do sector interesados tamén poderán achegarse e recollelos de balde.

A bibliopraia terá servizo de préstamo e estará aberta de luns a venres de 15.00 a 19.00 horas.