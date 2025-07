Viaxe no tempo pola historia de Cabana e Camariñas

A historia xuntou centos de personas en Cabana de Bergantiños con motivo dunha nova edición do Castro Animado, e en Camariñas conmemoraron o 128 aniversario do afundimento do buque City of Agra, entre Arou e Camelle.

Na parroquia cabanesa de Borneiro a música, a arte e a gastronomía serviron para revivir o espírito da Idade do Ferro no castro A Cidá. Houbo encontros entre os habitantes doutros castros convidados, que non quixeron perder a cita coa tradición.

Veciños e visitantes viaxaron ata a Idade do Ferro no castro de Borneiro / C. Cabana

As demostracións de cerámica e artesanía tradicional foron un dos grandes atractivos, ofrecendo ao público a posibilidade de descubrir e adquirir pezas únicas elaboradas de xeito artesanal.

A festa estivo tamén cargada de diversión e animación, cunha variada programación que incluíu xogos populares, a música da banda de gaitas O Son do Castro e as visitas teatralizadas de Yago Espasandín, que conquistaron ao público con historias e personaxes do pasado.

A música amenizou a celebración do Castro Animado / C. Cabana

Pola súa banda, en Camelle e Arou celebrouse a sexta edición do evento City of Agra, 128 anos na memoria, o maior programa cultural dedicado a un naufraxio en Galicia, para rememorar a catástrofe do buque inglés.

A Asociación Naufraxios Galegos e o Concello de Camariñas, en colaboración con Mar Devalado, a Asociación Cultural A Folia da Faneca e a Confraría de Pescadores de Camelle, xuntaron centos de persoas que participaron no Roteiro animado dos náufragos do Agra, durante o cal recrearon episodios históricos acontecidos neste litoral. Ademais, colocaron unha cruz branca no lugar onde foron soterrados varios dos náufragos.

Participantes nas recreacións do 128 aniversario do 'City of Agra' en Camelle / Víctor Hugo

As recreacións da arribada dos náufragos ao porto de Camelle e a súa partida cara a cidade da Coruña foron outros dos actos centrais, xunto cunha homenaxe a tres mergulladores camelláns: os irmáns Manolo, Paco e Modesto de Bajeras. As actividades complementáronse cunha exposición, unha feira mariñeira, un concurso de tapas nos bares e moita música, entre outras propostas.