A Xunta oferta 1.275 prazas para pensionistas en quince balnearios galegos

O programa Benestar en Balenarios oferta este ano 1.275 prazas en 15 establecementos de Galicia para os maiores de 60 anos ou pensionistas de máis de 55. Así o confirmou a delegada da Xunta, Belén do Campo, durante a visita ao Hotel Balneario de Compostela, en Brión, onde estivo acompañada polo alcalde, Pablo Lago. O prazo para presentar as solicitudes está aberto ata este mércores, día 16.

Na provincia da Coruña ofrecen prazas os balnearios de Carballo e o de Compostela. Este último oferta servizos, durante a estadía do 9 ao 18 de decembro, centrados nos sistemas nervioso, respiratorio e reumatolóxico. Este ano aumentan as prazas e tamén as quendas, que serán 66 en total, repartidas de xullo e decembro.

Ofértanse estadías de 10 días en réxime de pensión completa. A tarifa varía en función do establecemento e a Xunta financiará ata o 48% do custo total.