Ames colabora coa Xunta para mellorar a empregabilidade do municipio

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado pola directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, mantivo esta mañá unha reunión co alcalde de Ames, Blas García, coa concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, e co técnico municipal, Juan Carlos Carreja, para analizar vías de colaboración que permitan potenciar a empregabilidade no municipio coruñés.

No encontro destacaron a labor da Unidade de Acción Formativa que a Xunta de Galicia ten en Bertamiráns, onde se desenvolven distintas accións formativas destinadas a favorecer a inserción laboral das persoas en situación de desemprego e dar resposta ás esixencias do tecido produtivo.

Avaliaron tamén a posibilidade de especializar este centro na formación vinculada ás enerxías renovables e á eficiencia enerxética, co obxectivo de responder á crecente demanda de profesionais cualificados neste ámbito estratéxico.

Pola súa parte, o alcalde de Ames, Blas García, destacou que Ames "é un referente na formación das persoas, cunha taxa de empregabilidade nas formacións que realiza en colaboración coa Xunta de Galicia de preto do 50%", e que, "como non pode ser doutro xeito poñémonos a disposición da Consellería para seguir avanzando no eido da formación pois o emprego é independencia e dignidade”.