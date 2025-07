Boqueixón avanza na humanización do Forte con tres novas sendas peonís

O Concello de Boqueixón comezou as obras de construción de tres novas sendas peonís, así como a reordenación do estacionamento e a reurbanización de espazos na contorna do centro de saúde e das escolas do Forte, para ofrecer aos cidadáns un núcleo accesible e seguro na zona. Estes traballos contan cun investimento de 523.733 euros de fondos municipais.

Segundo o alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, a primeira senda trátase dun «proxecto fundamental para fomentar a mobilidade sostible e crear unha contorna segura nunha das zonas máis transitadas do municipio, xa que estamos falando dun espazo no que están o centro de saúde, os dous edificios do CPI Antonio Orza Couto e varios equipamentos deportivos municipais, como o polideportivo, o campo de fútbol, a piscina ou o ximnasio».

Respecto a segunda, terá unha lonxitude de 918 metros e permitirá comunicar o centro de saúde de Forte co campo da festa da parroquia. A terceira contará con 639 metros de lonxitude, ao longo da estrada da Deputación (DP-1201) e A Eirexe, un recorrido no que se atopan a Igrexa de San Vicente de Boqueixón e o seu camposanto, ademais dalgunhas vivendas unifamiliares.

Todas as sendas terán 1,8 metros de anchura media e serán construídas preferentemente en formigón, con cor terrizo. Ademais, executaranse de maneira que queden 5 centímetros por enriba do rasante da estrada.

Plataforma compartida

A única que non se construirá desta forma será a que discorre polo núcleo de A Eirexe, xa que pola densidade das edificacións no centro do núcleo rural levarase a cabo un tramo de plataforma compartida en formigón.

Aparte destas tres novas sendas para os peóns, o Concello de Boqueixón aproveitará para facer obras na rede de drenaxe e adaptala á nova sección transversal das vías e, ademais, repoñerá o pavimento nos cruzamentos.

Estes traballos de humanización están enmarcados no programa DUS 5.000 do Concello de Boqueixón, que facilitará a creación de 10,49 quilómetros de sendas peonís en distintos puntos do municipio a través dun investimento total de 2,44 millóns de euros.

Nestes momentos, estase actuando tamén en catro sendas máis en diversos lugares do municipio: Castro-Devesa (Oural), Picota-Cusanca (Lestedo), Vigo-Lamas e Ponte Ledesma-Noente. Esta úlitma é a que está máis avanzada.