O bus lanzadeira de Teo contabiliza 200 pasaxeiros ao mes

O transporte público estase utilizando máis que nunca no municipio de Teo grazas ao bus lanzadeira que se implantou hai seis meses, o cal rexistra unha media de douscentos pasaxeiros ao mes e contabiliza máis dun milleiro de usuarios en total.

Atendendo ao balance de funcionamento do primeiro semestre facilitado polo Concello, obsérvase que a franxa na que este servizo é máis utilizado é a primeira hora da mañá, co bus que sae do Xulgado de Paz ás 06.45 horas e chega ata a rúa Carballo, o cal foi frecuentado por un 40% de usuarios.

Isto ocorre por que así poden facer transbordo gratuíto co bus urbano de Santiago de Compostela, que chega ata a parroquia dos Tilos.

De feito, o Concello decidiu amplialo horario do primeiro servizo matutino, que comezaba ás 07.20 horas, para que os teenses que o precisasen puidesen coller os primeiros autobuses das liñas 6 e 12 do transporte urbano de Santiago, que saen dos Tilos ás 07.00 e ás 07.15 horas.

Por outra banda, preto dun 20% de persoas subíronse ao bus lanzadeira na parada da farmacia de Cacheiras para ir ata a rúa Carballo.

Este medio de transporte ofrece nove servizos ao día de luns a venres laborables. O primeiro bus sae ás 06.45 horas da Ramallosa e os outros oito son pola tarde, das 16.20 ata as 21.00 horas cunha frecuencia de corenta minutos.