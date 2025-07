Curso en Carballo para achegar o galego aos inmigrantes

O Fórum Carballo acolle o XVIII Curso de Verán sobre Dinamización Lingüística Traballando en lingua con Inmigrantes, promovido pola Universidade da Coruña. O acto inaugural estivo presidido polo alcalde carballés, Evencio Ferrero, e contou tamén coa presenza da vicerectora de Igualdade e Diversidade da UDC, Cristina López, e do secretario xeral da Lingua, Valentín García, quen sinalou «a importancia de achegar o galego a todas as persoas e promover o seu uso entre os colectivos migrantes asentados en Galicia».

Neste senso, puxo en valor as liñas de traballo postas en marcha pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, «xa que mantemos un firme compromiso con todas as iniciativas a prol do galego, especialmente no ámbito académico, polo seu papel clave na difusión da lingua e na posta en valor do seu contexto histórico e cultural».

O curso reúne a especialistas en integración, ensino e políticas lingüísticas, e conta con relatorios, comunicacións, mesas redondas, obradoiros e dinámicas participativas, ademais de sesións con docentes, persoal técnico e experiencias de alumnado migrante e entidades como a Asociación Faladoiros Vigo ou a ONG Accem.

Tamén se presentarán iniciativas como o Proxecto TeCoLing e estratexias pedagóxicas que fomentan a diversidade e a acollida lingüística.