Grandes orquestras e divertidas actividades para tódolos públicos

O municipio mariñeiro de Muros celebra desde este martes, 15 de xullo, ata o vindeiro xoves día 17, as súas grandes festas do Carme. A ampla programación dos esperados festexos incluirá de novo actividades pensadas para tódolos públicos e os tradicionais oficios relixiosos.

A tenente de alcaldesa e concelleira de Cultura, Turismo e Facenda, Caridad González, asegura que «as festas deste ano son máis ambiciosas grazas á importante implicación da Comisión de Festas que conseguiu traer algunhas das grandes orquestras de Galicia. Tamén contamos con moitas actividades durante o día tanto para pequenos como para os maiores. E coas populares procesións que sempre teñen moito tirón: a procesión marítima e a procesión da Virxe do Carme».

Así, para amenizar as tres xornadas de festa as recoñecidas orquestras Panorama, Los Satélites e Los Coleguitas serán as encargadas de poñer a nota musical nas esperadas verbenas nocturnas no campo da festa de Muros, acompañadas cada noite pola Disco Móbil Chocolate; que fará bailar aos asistentes ata altas horas da madrugada.

Como cada ano, os actos comezarán cada día cos tradicionais pasarrúas, que encherán a vila de animación e moita festa. «Este ano contamos con un programa de actividades un pouco máis amplo. Os anos pasados a festa estaba máis centrada na verbena, pero nesta ocasión as diferentes prazas —como a da Pescadería ou a do Concello— acollerán as actividades musicais e infantís que temos programadas», explica a primeira tenente de alcaldesa.

O día do Carme, mañá mércores 16, celebrarase a tradicional misa solemne para homenaxear a Virxe, programada para as 12.00 horas. A xornada continuará pola tarde, como vén sendo habitual, coa tradicional procesión marítima e as populares ofrendas florais. A verbena nocturna estará protagonizada pola orquestra Los Satélites, que poñerán a nota musical xunto á Disco Móbil Chocolate. Ás 00.00, terá lugar a afamada sesión de fogos de artificio. «Agardamos que, un ano máis, os fogos de artificio sexan dignos de ver e atraian a moita xente», comenta Caridad González.

Festas do Carme en Muros 2025 / CEDIDA

«Este ano as festas coinciden no medio da semana e non é festivo; por ese motivo, fíxose unha aposta tan importante sobre todo no referente ás orquestras que participan no cartel. Desde a Comisión de Festas buscábase contar con grandes agrupacións que axudasen a aumentar o tirón e atraer a moita xente. Agardamos que as festas teñan de novo unha boa acollida», conclúe González.