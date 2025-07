Reivindican en Coristanco a calidade e sustentabilidade dos produtos da horta

O 13 chefs con máis de 20 estrelas Michelin que participaron no encontro Saudade, promovido pola Deputación da Coruña, xuntáronse en Coristanco para poñer en valor o sector agroalimentario.

A cita puxo o foco nos produtos locais da horta; estivo protagonizada por máis dunha quincena de produtores e nela desenvolvéronse actividades como visitas á finca de La Despensa D’Lujo, degustacións, mesas redondas, encontros cos produtores e intercambios de experiencias.

Alberto Chicote, Diego Guerrero, Paco Morales, Aitor Arregi, Maca de Castro, Begoña Rodrigo, Andoni Luis Aduriz, Toño Pérez e os galegos Javi Olleros, Xosé Cannas, Manuel Costiña, Lucía Freitas e Pepe Solla estiveron acompañados polo vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira; os alcaldes de Coristanco, Juan Carlos García; de Carballo, Evencio Ferrero; da Laracha, José Manuel López; de Cabana, José Muíño; a alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo, e a concelleira de Vimianzo María José Pose, entre outros.

Regueira sinalou que con Saudade «queremos dar as grazas e recoñecer a todas as persoas do sector agroalimentario que traballaron intensamente e nos trouxeron ata aquí», así como «celebrar o momento doce do noso sector de produción de alimentos» e, «por suposto, falar do futuro da alimentación e do planeta». Apuntou que a provincia «é unha potencia, tanto pola despensa mariña como da horta, así como polo talento dos nosos profesionais».