Convócase unha reunión en Arzúa para explicar a liña de axudas a actividades culturais, deportivas e educativas

O Concello de Arzúa convocou unha reunión co tecido asociativo do municipio para explicar en detalle a nova convocatoria de subvencións municipais dirixidas ao desenvolvemento de actividades culturais, deportivas e educativas. Un encontro que terá lugar o martes 22 de xullo ás 20.30 horas, na Casa de Correos.

Esta convocatoria, a cal foi publicada esta semana no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, distribúese en tres liñas de actuación. En primeiro lugar, están as actividades deportivas, ás que lle corresponderán 34.000 euros. A continuación, están as actividades educativas, nas que se investirán 18.000 euros e, por último, as culturais, que recibirán 17.000 euros.

As axudas, que están formuladas en réxime de concorrencia competitiva, están destinadas a asociacións legalmente constituídas, centros educativos e ANPAS. Os interesados deberán solicitalas mediante a sede electrónica do Concello dentro do pazo dispoñible, ou sexa, dende mañá ata o 14 de agosto.

Estas subvencións permitirán xustificar as actividades realizadas no Concello de Arzúa durante o 2024, para así tratar de paliar a ausencia de convocatorias de axudas nos dous exercicios pasados. Para poñer isto en marcha, dende a administración local aprobouse un reforzo orzamentario que duplica na práctica os fondos dispoñibles respecto a anos anteriores.

Dous anos sen subvencións

Do mesmo modo, o Concello recoñece que a falta de convocatoria en 2023 e 2024 foi unha mala decisión que se debe remediar. "Non se trata unicamente de reactivar esta liña de financiamento para o tecido asociativo, senón de corrixir os erros e mellorar a convocatoria, tanto en accesibilidade como en transparencia e xustiza no reparto dos fondos”, sinala o alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril".

O rexidor sinala que tamén é consciente "do esforzo que fixeron as entidades nestes anos, mantendo actividades culturais, educativas e deportivas con poucos recursos e moita vontade. Por iso era prioritario recuperar estas subvencións e melloralas”.

As bases reguladoras da convocatoria pódense atopar na web municipal, onde se recollen os requisitos, a documentación necesaria e os criterios de valoración. Dende o Concello de Arzúa, animan a "participar activamente no proceso e a asistir á reunión", cuxo obxectivo é facilitar a tramitación e garantir o acceso en igualdade de condicións.