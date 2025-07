Milladoiro e Bertamiráns encadean dez días de troula co Ames en festas

As dúas localidades máis poboadas de Ames, O Milladoiro e Bertamiráns, volven encadear as festas da Madalena e da Peregrina con dez días seguidos de troula, dende o venres 1 ata o domingo 10 de agosto, no marco do programa Ames en festas 2025.

A presentación do cartel realizouse hoxe no parque do Ameneiral, en Bertamiráns, nun acto no que participaron o alcalde e concelleiro de Cultura, Blas García; a técnica do departamento de Cultura, María Vázquez; Benjamín Seoane, en representación da comisión de festas de Bertamiráns; e José Luís Vázquez e Rubén Maceiras, en representación da asociación de festas do Milladoiro.

O rexedor explicou que o que busca o Concello ao celebrar conxuntamente estos festexos é «romper esa barreira entre Milladoiro e Bertamiráns e unir ambas as localidades a través da cultura e da festa». A programación das festas da Madalena, no Milladoiro, comezará o día un de agosto co festival Millarock. Ata o martes 5 amenizarán as verbenas as orquestras Os Satélites, Assia e Olympus, e haberá actuacións da Banda de Música de Padrón, Os Castros e a charanga Os Atrevidos. Ademais, haberá diferentes sesións de disco móbil e dun DJ.

Pola súa banda, en Bertamiráns inauguraranse as festas da Peregrina o mércores 6, data na que a orquestra Cinema animará o ambiente. O xoves 7 terá lugar o Festival Emerxente, un espazo dedicado aos artistas amesáns e da contorna que están dando os seus primeiros pasos no mundo da música. Trátase dunha plataforma na que poderán presentar os seus traballos en directo. Será pola tarde e actuarán Helena Pazos, Mr. T, Lepayitss e Komojo.

O venres 8 chegará outro dos pratos fortes co concerto de Mondra no parque do Ameneiral. Ademais, ese día contarase coas actuacións da charanga Os Celtas, a orquestra Charleston Big Band e a disco móbil nova CDC visual.

Para o sábado 9 están previstas as actuacións da Requinta da Amaía, a Coral Lojo Batalla e a orquestra Metrópolis. Tamén haberá discoteca móbil CDC. Ademais, celebrarase a Romaría Urbana no parque do Ameneiral. Comezará ás 13.30 horas cunha sesión vermú. Pola tarde actuarán Tabernarias, Arde, Luis Fercán, Monoulious Dop e Biribirlocke.

As festas de Bertamiráns rematarán o día 10 coas actuacións de Airiños do Paseo de Colón, a Banda de Música de Calo e a orquestra Compostela.