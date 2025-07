Organizan rutas nocturnas aos petróglifos de Peneda Negra e monte Castelo

O Concello de Ames, da man da Aula da Natureza, organiza para este sábado día dezanove a actividade Pedras e estrelas, na que se farán visitas aos petróglifos de Peneda Negra e monte Castelo, ademais dunha observación do ceo nocturno na que os visitantes poderán coñecer as relacións entre as constelacións e as crenzas, mitos e tradicións populares.

As persoas que queiran participar nesta actividade, a cal non require de inscrición previa, terán que presentarse ás 21.30 horas no miradoiro do Bosque Peregrino, ubicado na aldea de Ventosa, na parroquia de Covas

Dende este punto, os visitantes partirán ata as ubicacións das pinturas rupestres guiados por persoal do colectivo A Rula, que lles explicarán a historia e diferentes curiosidades sobre os gravados que observarán.

Unha vista ás estrelas

A continuación, darase paso á observación do ceo nocturno, unha actividade que estará guiada polo experto Antón Bouzas e na que os asistentes poderán coñecer a relación entre as civilizacións antigas, os petróglifos e as estrelas.

Ademais, para que os asistentes gocen dunha experiencia completa, a organización porá á súa disposición telescopios.

A duración completa da mencionada actividade será de aproximadamente tres horas e recoméndase que os participantes leven roupa de abrigo.