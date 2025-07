Presentadas trinta e seis propostas para deseñar o edificio social de Carballo

O Concello de Carballo recibiu 36 propostas no concurso convocado en colaboración do Colexio de Arquitectos de Galicia para o deseño do futuro edificio para entidades sociais. O xurado reunirase no mes de agosto para iniciar o proceso de selección das catro ideas que pasarán á segunda fase.

A proposta gañadora será a adxudicataria do contrato de servizos para a redacción do proxecto e a dirección de obra por un importe de 205.880 euros, dos cales o seu autor recibirá 9.680 a conta como primeiro premio. O segundo será gratificado con 7.260 euros, e tanto o terceiro coma o cuarto están dotados con 4.840 euros.

O obxectivo do concurso é seleccionar a mellor proposta arquitectónica para a construción dun inmoble de 1.620 metros cadrados, que se situará no solar que ocupaban as antigas casas dos mestres, unha praza de acceso e a reurbanización da rúa Darwin. O orzamento da obra está estimado en 3.455.760,00 €.

No deseño final deberán terse en conta as demandas das entidades que amosaron interese en ocupar o futuro inmoble: Vieiro, Cruz Vermella, Asociación contra o cancro, Aloumiños e Un paso máis, ademais de Afaber, que xestionará un centro de día para persoas afectadas polo alzhéimer, e o Centro de Información ás Mulleres.