El joven violinista amesano que cosecha éxitos internacionales

Anxo Gómez es un joven amesano dotado con una destreza especial para tocar las cuerdas del violín. Su carrera musical aún es corta, pero su nivel mejora cada año que pasa, haciéndolo merecedor de premios tanto nacionales como internacionales.

El último certamen en el que participó fue el Concurso Internacional Alekshey Gorokhov, celebrado en Portugal entre los días 9 y 12 de julio, en el que su destacado papel le hizo salir vencedor de la categoría C y del premio especial a la mejor obra de Johann Sebastian Bach.

Anxo se define como una persona muy competitiva, una cualidad que lo lleva a no confiarse en este tipo de concursos. Por ello, trata de trabajar día a día para evolucionar como músico. En este caso, dedicó los cuatro meses previos al certamen a practicar las obras de artistas como Paganini, Ysaye y Mendelssohn, que posteriormente interpretaría en el certamen de Portugal.

El amesano ya conoce lo que es competir en la máxima exigencia, pues ya había participado en otros concursos celebrados en Eslovaquia y en Bélgica. Sin embargo, aseguró que el nivel de este último fue muy elevado. «Había músicos de muchos países y muy buenos», afirma el violinista. A pesar de ello, el joven sobresalió entre los concursantes y se hizo con los dos galardones que se podía llevar, sintiéndose especialmente orgulloso del premio exclusivo entre todas las categorías a la mejor obra de Johann Sebastian Bach. «Me lo dieron por mi actuación en el vídeo de preselección. Era consciente de que me había salido bien, pero no sabía si tenía posibilidades para llevármelo», declara.

Luego, Anxo tocó las cuerdas del violín en dos rondas de actuaciones presenciales ante jurado, en las que contó con el acompañamiento de la reputada pianista Ella Esipovich.

Nervios al salir al escenario

El amesano ha estado pegado al violín desde que tiene 8 años, cuando se apuntó al Conservatorio Histórico de Santiago de Compostela. De ahí en adelante, ha ido llenando sus vitrinas de numerosos reconocimientos, como los tres primeros premios que ganó en el Concurso de Corda Cidade de Vigo.

No obstante, sigue pasando malos ratos antes de salir a tocar por culpa del nerviosismo. «Tengo muchos nervios antes de salir. Siempre me pasa. Hay veces que parece que el tiempo no pasa y solo quiero empezar ya» confiesa el joven.

Sin embargo, para Anxo todo vale la pena si luego el público puede disfrutar de su música. «Me gusta mostrar a la gente todo mi trabajo y que disfruten del violín», asegura.

Carrera como solista

La maestra de la que el amesano ha aprendido todo lo que sabe sobre este instrumento es la ucraniana Yulia Petrusevskaya, violinista de la Real Filharmonía de Galicia. Gracias a ella, el joven ha descubierto que su mayor aspiración es la de llegar a vivir como solista. «No voy a poder pagar nunca la formación que me ha dado y me seguirá dando», señala sobre su profesora.

Además, también se siente muy afortunado por el apoyo que le brinda su familia acompañándole allá donde vaya con su violín. «Vienen conmigo a todos los concursos que pueden», dice.

El Concurso Internacional Alekshey Gorokhov ha sido el único en el que ha participado Anxo este año. Ahora, cargado de ánimos tras el éxito, tendrá que tomar la decisión de cómo continuar su trayectoria artística que, por el momento, asegura que tendrá una pequeña pausa de descanso. No obstante, y poniendo la mirada en el año que viene, Anxo planea participar en certámenes de mayor nivel para continuar su evolución como violinista.