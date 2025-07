As Noites en Vela de Ames aprázanse para o 30 de agosto

O Concello de Ames anunciou onte que o programa musical Noites en Vela será posposto para o 30 de agosto debido ás condicións meteorolóxicas adversas que as previsións marcan para este sábado, data na que estaba prevista a súa celebración na Ponte Maceira.

A decisión foi adoptada para que os concertos de As Maianas e Caamaño & Ameixeiras se poidan celebrar «en óptimas condicións», segundo explicou a administración local.

Con todo, este cambio de data non provocará variacións nunha das xornadas máis esperadas do periodo estival amesán, xa que non se modificarán os horarios e os servizos establecidos para a actividade.

Así, a celebración, impulsada en conxunto polos departamentos de Cultura dos concellos de Ames e de Negreira dende a súa creación en 2016, arrancará cos devanditos espectáculos musicales a partir das 21.00 horas da noite do 30 de agosto.

Por outro lado, tamén se manterá o servizo de autobus gratuíto, que saíra ás 20.00 horas da noite do Milladoiro e pasará polas localidades de Bugallido, Agro do Muíño e Bertamiráns, facendo paradas en cada unha delas. Esta é unha novidade deste ano dirixida a facilitar aos interesados a asistencia ao evento e a evitar masificacións de vehículos particulares na Ponte Maceira.