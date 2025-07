O BNG amesán pide actuar na AC-544 e na Ponte Maceira

As deputadas do BNG Iria Carreira e Mercedes Queixas levarán ao Parlamento de Galicia as necesidades urxentes para acometer melloras no conxunto patrimonial da Ponte Maceira e para reforzar a seguridade na estrada AC-544.

No que atinxe á AC-544, Iria Carreira sinala que é preciso «fortalecer a sinalización e establecer medidas que permitan aos peóns cruzar a vía con seguridade, especialmente na zona de Reino». Ademais, dende o BNG de Ames denuncian a ausencia de respostas por parte da Xunta sobre o proxecto de execución dun paso superior que permitise o cruce do viario nun punto que dispón de tres carrís.

Por outra banda, denuncian que o conxunto da Ponte Maceira necesita melloras na zona de baño e a execución dun plan integral de conservación da contorna, incluíndo piares históricos, zonas de paseo e acceso. A falta de aparcadoiros é outra das principais preocupacións.