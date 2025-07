A fronte de concellos pola gratuidade da AP-9 volve reclamar a liberalización da vía

A plataforma Concellos pola gratuidade da AP-9, formada por Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra e Ribeira, volve dar un golpe sobre a mesa e asina un manifesto para solicitarlle ao Goberno central que acate a resolución da Comisión Europea e liberalice a autoestrada. Unha decisión que lle permitiría, di a entidade, «situarse no lado correcto da historia».

O manifesto chega despois de que os concellos se pronunciaran o pasado mes de abril en contra dos elevados beneficios que recaudaba a empresa concesionaria da autoestrada, Audasa.

Aseguran que, ao poñerse da súa parte, o Goberno pode pasar a ser recordado como «o executivo que liberalizou a AP-9 para todos os galegos e galegas», ou polo contrario, o que permitiu que Audasa, «seguise lucrándose de forma abusaiva a costa deles».

Ademais, as administracións locais consideran que actualmente estase vivindo un «momento histórico», xa que nunca antes houbo un respaldo legal e social tan rotundo como agora para poder tomar medidas sobre, segundo declaran, «o erro histórico que o Goberno popular de José María Aznar cometeu no ano 2000».

Audasa, coa AP-9 nos seus dominios, ten no seu poder a concesión máis rendible de toda a rede de estradas do Estado, cuns beneficios que superan os 1.000 millóns en facturación en total e que no 2024 alcanzaron os 210 millóns.