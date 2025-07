Ferida a condutora dun vehículo que chocou cunha ambulancia en Vimianzo

Os bombeiros do parque provincial de Cee foron mobilizados este venres ao mediodía por un accidente entre unha ambulancia e un turismo no núcleo urbano de Vimianzo, concretamente no punto quilométrico 67 da AC-552.

Non houbo feridos de gravidade, aínda que a condutora do vehículo tivo que ser trasladada ao hospital por unha dor no pescozo.

Ata o lugar tamén se desprazaron Policía Local de Vimianzo, Garda Civil de Tráfico e persoal de mantemento tanto do Concello como do servizo de conservación de estradas.