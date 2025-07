Carnota exalta os produtos da reserva mariña dos Miñarzos

A directora de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, asisitiu este sábado á Festa de Degustación dos Produtos da Reserva Mariña Os Miñarzos, no porto de Lira, en Carnota. Acompañada do alcalde, Juan Manuel Saborido, e do patrón maior de Lira, José Mariano Lago, participou na degustación da gran variedade de pescados e mariscos da reserva.

Na cita vendéronse 600 quilos de polbo (a ración custaba 15 €), 300 de mexillón (6 €), 260 de navalla e longueirón (15 €), 180 de nécora (15 € tres unidades), 120 de percebe (15 €) e 120 de berberecho (6 €). Ademais, os asistentes puideron degustar gratis 66 quilos de congro por cortesía da confraría.

Á festa asistiron tamén, entre outras autoridades, o alcalde de Porto do Son, Luís Oujo, e os patróns maiores de Portosín, Isaac Gaciño, e Muros, Daniel Formoso.