O Santiaguiño de Padrón comeza a ritmo de rock e dos sons da terra

Os sons da terra, do exotismo do Mediterráneo oriental, da Galicia tropical, do rock local e da música electrónica inundaron Padrón este venres na apertura do festival Ultreia, no inicio das festas do Santiaguiño.

Xurxo Fernandes abriu a velada musical cun concerto no que se combinaron os sons da Galicia primitiva coa pandeireta e a singularidade do Mediterráneo. A continuación actuou O Sonoro Maxín, que empezou cun tema dedicado a Padrón.

Tamén actuou a banda padronesa de rock Five Star Service e houbo sesión musical cos DJ’s Matrek e Iván Mata.

O luns 21, Teatro Gazafelhos e a escritora e divulgadora María Canosa porán en escea H2... Oh!, unha proposta chea de curiosidades científicas e humor.