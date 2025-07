O reitor da USC, Antonio López, recibirá este mércores 23 a Medalla do Concello de Ames

O Concello de Ames organiza para o vindeiro mércores, 23 de xullo, ás 20.00 horas, unha serie de actividades para celebrar o Día de Galicia. Trátase dun acto institucional, que se celebrará no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, onde se fará un acto de recoñecemento a Antonio López, catedrático de Dereito Financeiro e Tributario pola Universidade de Santiago de Compostela e reitor desa mesma institución dende 2018.

Antonio López, veciño de Bertamiráns, recibirá a Medalla do Concello de Ames en recoñecemento á súa carreira académica e profesional, destacando o desempeño do cargo de reitor da USC e a súa promoción do Concello de Ames.

O acto será conducido pola xornalista e presentadora Susana López Carbia, contará coa actuación de Marcos Valcárcel, músico e violinista, e rematará co Himno de Galicia.