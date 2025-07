Oroso levará a cabo en agosto a humanización do Parque da Ulloa

O Concello de Oroso vén de anunciar unha nova actuación no centro urbano de Sigüeiro coa posta en marcha do proxecto de mellora e humanización do Parque da Ulloa, situado no Portiño.

A intervención busca recuperar un espazo libre que ata agora non era atractivo nin funcional para a veciñanza, especialmente para a infancia e as persoas maiores. As obras comezarán a finais de agosto e están financiadas con 40.000 € pola Xunta.

Na actualidade, o parque conta cun pavimento de xabre en mal estado, pouco accesible e incómodo para o xogo, e cun equipamento moi deteriorado que impide o seu uso con seguridade.

A zona tampouco dispón de bancos nin zonas de descanso, o que limita a súa utilización por parte das persoas maiores.

As obras previstas inclúen a renovación completa dos elementos de xogo, a mellora do firme e do sendeiro, a colocación de pavimento adecuado nas zonas infantís e a instalación de novo mobiliario urbano. Ademais, reordenarase a distribución do espazo para facelo máis accesible, seguro e atractivo.

Dende o Goberno local destacan que «esta actuación responde ao compromiso de mellorar progresivamente os espazos públicos do municipio, especialmente aqueles que están en desuso ou infrautilizados».