Ames acolle este verán dez campus deportivos

Ames acolle este verán dez campus e campamentos deportivos, organizados por entidades locais coa colaboración do Concello e a Deputación da Coruña. Parte da rapazada xa tivo a oportunidade de pasalo ben xogando ao fútbol, fútbol-sala, baloncesto, atletismo, patinaxe e volei. Pero, a outros, aínda lles quedan varias xornadas de verán cheas de diversión.

Estes días estase a celebrar o Campus de Fútbol Milladoiro S.D., que se prolongará ata o 1 de agosto, de luns a venres, no campo municipal do Milladoiro, para menores de 4 a 17 anos. Recentemente, entre o 14 e o 18 de xullo, o R.C. Deportivo da Coruña organizou o seu campus de verán, para nenos e nenas de 6 e 14 anos, no campo de Bertamiráns.

Por outra banda, o 1 de xullo comezou o campamento de verán de patinaxe do CPA Omega, dirixido a rapazada de 4 a 16 anos, ata o día 31 deste mes, no IES do Milladoiro e no pavillón local.

O campamento de verán Patinaxe Sarela rematará a súa primeira quenda o 31 de xullo e, do 1 ao 14 de agosto, porán en marcha a segunda, tamén no polideportivo de Bertamiráns, para nenos e nenas de entre 5 e 17 anos.

A novidade chegou este ano da man do C.V. Bruxas

A novidade deste ano chegou da man do Campus de Volei Internacional, organizado polo C.V. Bruxas. Nesta iniciativa puidéronse divertir as crianzas de 9 a 11 anos nos períodos do 7 ao 11 e do 14 ao 18 de xullo, no polideportivo da localidade de Bertamiráns.

No referido ao atletismo, os interesados poderán elixir entre dúas alternativas que se desenvolverán a principios de setembro.

Unha delas é o campus Ames Atletismo, que iniciará a súa segunda quenda do 1 ao 6 dese mes, no centro de lanzamentos de Biduído, para os nenos e nenas nados entre os anos 2010 e 2020.

Do mesmo xeito, a décima edición do Campus de Atletismo Millaraio estará dispoñible do 1 ao 5 de setembro; neste caso, os nados entre 2012 e 2018 farán deporte na área deportiva do Milladoiro.