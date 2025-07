Dodro ofrece actividades para mulleres en clave de saúde, apoderamento e ocio

O Concello de Dodro ofrece unha serie de actividades gratuítas, dentro da Aula de Mulleres As Rosalías de Dodro, para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero.

Versarán sobre pilates e roles e estereotipos de xénero (os luns e os mércores, do 28 de xullo ao 29 de setembro, de 20.00 a 22.00 horas na aula multiúsos do polideportivo); recuperación de chan pelviano e hipopresivos, e muller e autocoidados (os venres, do 1 de agosto ao 26 de setembro, de 09.00 a 12.00 horas na aula multiúsos do polideportivo); calceta, ganchillo e costura, e restauración afectiva (os mércores, do 3 ao 26 de setembro, de 16.30 a 19.30 na casa da cultura); cociña diversa e creativa, e protocolo e entrevistas (os sábados 6, 20 e 27 de setembro, de 16.30 a 20.30, no local social de Imo); avoa e neta, unha actividade interxeracional coa cativada da Escola de Verán (para mulleres maiores de 60 anos, os días 4, 6, 8, 11 e 13 de agosto, de 09.00 a 14.00 horas, no CPI Eusebio Lorenzo Baleirón); e atención psicolóxica (de luns a venres, do 28 de xullo ao 30 de setembro, de 08.00 a 14.00 horas, no departamento municipal de Servizos Sociais).

As inscricións poden realizarse no departamento de Servizos Sociais ou chamando ao número de teléfono 981 822 466, de luns a venres, en horario de nove da mañá a dúas da tarde.