Continúa la reparación de la piscina de Milladoiro, que no abrirá esta semana

La piscina municipal de Milladoiro (Ames) sigue en período de reparación después de que una incidencia provocada por el desprendimiento de un linier obligase a cerrar su acceso al público el martes 15 de julio. De momento, según informan desde el Concello, se irán habilitando poco a poco diferentes zonas de la instalación.

De esta manera, el Ejecutivo local tomó la decisión de que los primeros espacios que se abrirán a vecinos y visitantes serán la piscina infantil y la zona de descanso, entre el martes y el miércoles.

En un primer momento la administración local tenía planeada la reapertura del recinto para ayer, lunes 21. No obstante, esto no pudo producirse porque, a medida que avanzaban los trabajos de reparación y de sellado, los operarios se encontraron con que los daños «resultaron ser maiores do previsto inicialmente», por lo que se ampliaron un día más para que «unha vez se volva a abrir ao público a instalación, sexa con todas as garantías de seguridade para a veciñanza».

Además, para remediar las consecuencias de la incidencia, el Gobierno amesano optó por reforzar el servicio de transporte en autobús a la playa fluvial de Tapia, «facilitando así o acceso a espazos de lecer alternativos».

Este servicio es completamente gratuito; el bus sale de O Milladoiro a las 15.30 horas y hace parada en las localidades de Bugadillo, Agro do Muíño y Bertamiráns.

Una ampliación a la altura

Por otro lado, el Concello informa de que ya se han puesto en marcha los trámites para la elaboración de un proyecto de ampliación de la piscina municipal de Milladoiro «que se axuste á realidade poboacional da localidade e que teña en conta o crecemento previsto para os vindeiros anos», según el Ejecutivo local.