A Casa-Museo de Rosalía suma á súa colección dúas novas árbores senlleiras

O xardín da Casa-Museo de Rosalía de Castro, en Padrón, ten dende a semana pasada dúas novas árbores senlleiras: a Camelia de Rosalía de Castro e o Loureiro dos Poetas, que se unen á Figueira de Rosalía que xa gozaba desta distinción.

Tras o anuncio publicado o 15 de xullo no Diario Oficial de Galicia incluíronse ambos os exemplares no Catálogo galego de árbores senlleiras da Consellería do Medio Ambiente.

Deste modo, Padrón sitúase como o segundo concello de toda Galicia que posúe máis árbores senlleiras, con oito, seguindo de preto a Pontevedra, que ten dez.

A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e a directora xeral de Patrimonio Natural, Sol Díaz, visitaron onte o Xardín de Rosalía, xunto co presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, e Miguel Lois, membro do Padroado da Fundación e paisaxista responsable do xardín.

A Camelia de Rosalía de Castro é unha creación do establecemento viveirícola luso Moreira da Silva e Fillos, e foi plantada na Casa da Matanza en 1968 na honra da emblemática autora. É, pois, de orixe portuguesa e caracterízase pola súa floración prolongada, que ten lugar entre novembro e abril, con flores vistosas, semidobres, grandes e vermello-alaranxadas.

Por outra banda, o Loureiro dos Poetas é unha árbore herdeira da mesma especie fronte á que se fixo unha das fotografías máis recoñecidas da escritora en 1884, a da familia ao completo, o que fai que cobre unha grande importancia.

Especie consagrada por gregos e romanos, símbolo da gloria e a vitoria, alén de moi útil en calquera fogar, o loureiro pasou por unha serie de dificultades durante os anos 50, mais considérase que debeu sobrevivir algún dos brotes que formaron a árbore actual.